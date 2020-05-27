Irak'ın kuzeyinde 5 terörist hava harekatıyla öldürüldü

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Haftanin ve Hakurk bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist, hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, Irak'ın kuzeyinde bulunan teröristlere yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Haftanin ve Hakurk bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.

"OPERASYONLARIMIZ KARARLILIKLA SÜRÜYOR"

Milli Savunma Bakanlığı, operasyona ilişkin Twitter üzerinden açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor." denildi.

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