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    Irak'ın kuzeyinde 5 terörist hava harekatıyla öldürüldü

    Haftanin ve Hakurk bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist, hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 27.05.2020 - 09:32
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    Irak'ın kuzeyinde 5 terörist hava harekatıyla öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, Irak'ın kuzeyinde bulunan teröristlere yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

    Bu kapsamda Haftanin ve Hakurk bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.

    "OPERASYONLARIMIZ KARARLILIKLA SÜRÜYOR"

    Milli Savunma Bakanlığı, operasyona ilişkin Twitter üzerinden açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor." denildi.

    Irak'ın kuzeyinde 5 terörist hava harekatıyla öldürüldü İZLE

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