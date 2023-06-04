Türkiye terörle mücadelesine hız kesmeden devam ediyor.
Mehmetçik, Türkiye'nin sınırlarını koruyarak teröristlerin de kökünü kazıyor.
Bu kapsamda da operasyonlarını sürdüren Mehmetçik, adı terörle anılan bölgeleri de temizledi.
Öte yandan da teröristlerin ikna çalışmaları sonucu iki PKK'lı teröristi güvenlik güçlerine teslim oldu.
Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin teslim olduğu anları sosyal medya hesabında paylaştı.
"Biri kadın olmak üzere iki teröristin teslim olma anları"
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabındaki paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Teröristler için kaçış yok, tek çare Türk adaletine teslim olmak. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saklandığı mağaradan çıkan biri kadın olmak üzere iki teröristin teslim olma anları.
"Türk askerine teslim ol"
Paylaşımdaki videoda Türk askerinin, teslim olan teröristlere yönelik, şu sözleri söyledi:
Elini kaldırarak yavaş yavaş ilerle, gel Türk askerine teslim ol. Mehmetçik aman dileyene asla zarar vermez. Korkacak bir şey yok, gel Türk askerine teslim ol. Kimse sana zarar vermeyecek. Yavaş yavaş ilerle.