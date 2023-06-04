Irak'ta iki teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu anlar Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, iki teröristin saklandığı mağaradan çıkarak teslim olma anlarının görüntüsünü paylaştı.

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Türkiye terörle mücadelesine hız kesmeden devam ediyor.

Mehmetçik, Türkiye'nin sınırlarını koruyarak teröristlerin de kökünü kazıyor.

Bu kapsamda da operasyonlarını sürdüren Mehmetçik, adı terörle anılan bölgeleri de temizledi.

Öte yandan da teröristlerin ikna çalışmaları sonucu iki PKK'lı teröristi güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin teslim olduğu anları sosyal medya hesabında paylaştı.

"Biri kadın olmak üzere iki teröristin teslim olma anları"

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabındaki paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Teröristler için kaçış yok, tek çare Türk adaletine teslim olmak. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saklandığı mağaradan çıkan biri kadın olmak üzere iki teröristin teslim olma anları.

"Türk askerine teslim ol"

Paylaşımdaki videoda Türk askerinin, teslim olan teröristlere yönelik, şu sözleri söyledi: