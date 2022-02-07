İran Cumhurbaşkanı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu

oronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon açan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, geçtiğimiz gün koronavirüse yakalandı.

Çok sayıda siyasiden ve dünya liderlerinden geçmiş olsun mesajı ve telefonu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefonda görüştü.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Görüşmede, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.