İran sınır kapılarını 15 gün süreyle kapattı

Tek taraflı alınan bir kararla İran devleti, Türkiye'ye açılan sınır kapılarını yılbaşından önce kapatma kararı aldı.

İran İslam Cumhuriyeti tarafından alınan kararla, 24 Aralık 2021 tarihinden itibaren Türkiye’ye açılan sınır kapıları, 15 gün süreyle katıldı.

ÖĞRENİM VİZESİ VE İŞ İZNİ ALMIŞ BİREYLER GEÇİŞ YAPABİLECEK

İkamet izni olan bireyler, öğrenim vizesi olanlar (İran’da okumakta olan üniversite ile medrese öğrencileri), giriş vizesi almış olan bireyler (tüccar ve iş insanları), iş izni almış olan bireyler, sağlık vizesi almış olan bireyler, yatırımcı vizesi almış olan bireyler ve pasaport ile göç polisi tarafından pasaportu çıkış damgası yapılmış olan bireylerin geçiş yapabileceği belirtildi.

"İRAN DEVLETİNİN TEK TARAFLI ALMIŞ OLDUĞU KARARI YILBAŞINA BAĞLIYORUM"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu, yeni yıla 8 gün kala İran tarafının aldığı kararın yılbaşı kutlamasına bağladığını belirterek, "Bugün bize gelen bilgiye göre, 24 Aralık günü gece saat 00.00’dan itibaren 15 gün süreyle geçici olarak İran’la sınır kapısı olan tüm kapılarımızın kapatılacağı yönünde oldu. Ben şahsen İran devletinin tek taraflı olarak almış olduğu bu kararı 8 gün sonra gireceğimiz yeni yıla, yani yılbaşına bağlıyorum.

"UMARIM BU KADAR UZUN SÜRMEZ, KAPILARIMIZ BİR AN ÖNCE AÇILIR"

İran devleti, bu karar ile birlikte kendi vatandaşlarının yurt dışına giderek yeni yıl kutlamalarına katılımlarını engellemek istiyor. Umarım bu karar uzun sürmez ve kapılarımız bir an önce açılır. Zaten pandemi nedeniyle 2 yıla yakın bir zamandır mağdur olan halkımız daha fazla mağdur edilemez." dedi.







