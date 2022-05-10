İran, Türkiye’nin barajlarına karşı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Türkiye'nin 'sınır bölgelerindeki su kaynakları üzerinde baraj inşa etme planlarına' karşı olduklarını açıkladı.

Türkiye'nin Dicle ve Aras nehirleri üzerindeki baraj planları, İran’ı rahatsız etti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran parlamentosunda konuyu masaya yatırdı ve Türkiye'nin 'sınır bölgelerindeki su kaynakları üzerinde baraj inşa etme adımlarına' karşı olduklarını söyledi.

“Kabul edilemez”

Mehr Haber Ajansı'nın aktardığına göre Abdullahiyan, “Dost ve komşu ülkemiz Türkiye'nin baraj inşaatı alanında, bölgenin çevre koşullarını bozacak, halkımız ve bölge için sorun yaratacak, diğer yandan ülkemize giren su miktarını olumsuz yönde etkileyecek önlemler alması kabul edilemezdir.” dedi.

“Ortak su komitesinin kurulması planlanıyor”

“Bu konuyu son 8 ayda Türkiye Dışişleri Bakanı'ndan en az üç kez takip ettim.” diyen Abdullahiyan, şöyle devam etti:

“Tahran ve Ankara arasında su iş birliği konusunda ikili bir anlaşma olmamasına rağmen, son dört ay içinde istişareler yapıldı. Bu doğrultuda ortak su komitesinin kurulması planlanıyor.”

“Türkiye’ye dava açabilirdik”

İran'ın davayı uluslararası düzeye taşıması tartışmalarına yönelik de konuşan Hüseyin Abdullahiyan, “Türkiye, 1997 New York Sözleşmesi'ne (uluslararası su yollarının seyrüsefer dışı kullanımları yasasına ilişkin) taraf olsaydı, dava açabilirdik. Fakat Türkiye o sözleşmeye taraf olmadığı için diyalog ve ikili müzakereler yoluyla sorunu çözmek zorundayız.” ifadelerini kullandı.

Türk heyeti İran’a gidiyor

İran Dışişleri Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı uzmanlarından oluşan bir heyetin Türkiye'ye gerçekleştirdiği yakın tarihli bir ziyarete ve ziyarette yapılan verimli görüşmelere işaret eden Abdullahiyan, bir Türk heyetinin yakında İran'ı ziyaret edeceğini söyledi.

‘Hem İran hem de Irak zarar görecek’ iddiası

Abdullahiyan ayrıca, Irak hükümetiyle temas halinde olduklarını belirterek, hem İran'ın hem de Irak'ın Türkiye'nin baraj inşa planlarından zarar göreceğini öne sürdü.

İran Çevre Bakanlığı’nın endişesi

Öte yandan Dicle Nehri üzerindeki Ilısu Barajı henüz inşaat halindeyken İran Çevre Bakanlığı, Dicle suyunun Irak topraklarına girişini yüzde 56 oranında azaltarak Irak'a ve nihayetinde İran'a ciddi bir çevresel tehdit oluşturacağı konusunda bir açıklama yapmıştı.