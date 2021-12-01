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    İran'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 5 kişi yakalandı

    Van'da görevli hudut birlikleri, İran'dan ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı.
    • AA
    • 01.12.2021 - 10:24
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 11:06
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    İran'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 5 kişi yakalandı

    Hudutlarda görevli askerlerimiz yasa dışı geçişlerin önüne geçiyor.

    Son olarak Van'da görevli birlikler, İran'dan ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı.

    BİRİ PKK ÜYESİ ÇIKTI

    Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

    İran dan Türkiye ye girmeye çalışan 5 kişi yakalandı #1

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