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- İran'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 5 kişi yakalandı
İran'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 5 kişi yakalandı
Van'da görevli hudut birlikleri, İran'dan ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı.
- AA
- 01.12.2021 - 10:24
- Güncelleme : 01.12.2021 - 11:06
Hudutlarda görevli askerlerimiz yasa dışı geçişlerin önüne geçiyor.
Son olarak Van'da görevli birlikler, İran'dan ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı.
BİRİ PKK ÜYESİ ÇIKTI
Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.