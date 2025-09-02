İranlı turistler Van'da esnafın yüzünü güldürdü

Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'ndan giriş yapan İranlılar, kent merkezinde yoğunluk oluşturdu.

Hem alışveriş yapan hem de kentin doğal güzelliklerinin bulunduğu alanları gezen turistler, az da olsa ekonomik hareketliliğin artmasını sağladı.

Eğlence merkezlerinde tatilin keyfini yaşayan İranlı turistler, yaptıkları alışveriş ile esnafın yüzünü güldürdü.

"BİZİM OLMAZSA OLMAZIMIZ"

İranlı turistlerin Van'a olan ilgilerinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren esnaf, "İranlılar bizim için olmazsa olmazlardandır. Onların Van'a gelişi bizim de yüzümüzü güldürdü.

Bizler de onları ilimizden mutlu bir şekilde göndermek için elimizden gelen hizmeti sunuyoruz." dedi.

"ALIŞVERİŞ YAPMAK İÇİN GELDİK"

İranlı turistler de yaz tatilini geçirmek için Van'a geldiklerini ifade ederek gezmek, alışveriş yapmak ve eğlenmek için Van'ı tercih ettiklerini söyledi.