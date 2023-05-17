İranlılar esnafın yüzünü güldürüyor: Alışveriş için akın ettiler Ülkelerindeki 5 günlük tatili değerlendirmek için Van’a gelen İranlı turistler, turizm sektörü başta olmak üzere esnafın yüzünü güldürüyor.

İHA

Her tatil fırsatını değerlendirerek ülkelerinden Van'a gelen İranlı turistler, turizm sektörü başta olmak üzere zorlu bir süreç yaşayan esnafın yüzünü güldürüyor.

Başta alışveriş merkezleri ve mağazalar olmak üzere cadde ve sokaklarda yoğunluğun yaşanmasına neden olan İranlı turistler, yaptıkları alışverişle de kentteki esnafa adeta can suyu oluyor.

Gün içerisinde alışveriş yapan İranlı turistler, akşam saatlerinde ise eğlence merkezlerinde gönüllerince tatilin keyfini çıkarıyor.

"İlimize daha çok turist akışı olacaktır"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan otel müdürü Ebru Yeşilağaç, İran’da yaşanan her tatilin Van esnafını mutlu ettiğini ifade ederek şöyle devam etti:

İranlı misafirlerimiz tatillerini Van’da değerlendirmek istiyorlar. Tabii bu da Van esnafını olumlu etkiliyor. Hem İran’a yakınlığı hem eğlence merkezlerinin olmasının yanı sıra alışverişi ve Van halkını çok sevmelerinden dolayı İranlılar burayı tercih ediyorlar. Eğer biz Van’ı biraz daha eğlenceli hale getirirsek, ilimiz çok daha ilgi odağı haline gelir ve daha çok turist akışı olacaktır.

"Yüzde 70 oranında bir doluluk oranı var"

Van’da turizm sezonunun geçen sezona göre daha sönük geçtiğinin altını çizen Yeşilağaç, şunları söyledi:

Şu anda tatil nedeniyle otellerde yüzde 70 oranında bir doluluk oranı var. Ama gönül ister ki yılın 12 ayı otellerimiz yüzde 90 oranında bir doluluk oranına ulaşsın.

İranlı turistler ise Van’ı ve Van insanını çok sevdiklerini ifade ederek, bu sebeplerden ötürü her fırsatta Van’a geldiklerini söyledi.