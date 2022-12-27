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    Isaac Herzog: Türkiye'nin güven mektubunu dört gözle bekliyorum

    Isaac Herzog: Türkiye'nin güven mektubunu dört gözle bekliyorum

    İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın güven mektubunu kabul etmeyi dört gözle beklediğini söyledi.
    • 27.12.2022 - 21:06
    • Güncelleme : 27.12.2022 - 21:28
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    İsrail-Türkiye ilişkilerinde yeni bir döneme girildi.

    Bu dönemde olumlu gelişmeler art arda geliyor.

    İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.

    Bu gelişmenin ardından İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'dan olumlu bir mesaj geldi.

    "Dört gözle bekliyorum"

    İHA'nın haberine göre Herzog, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın güven mektubunu kabul etmeyi "dört gözle beklediğini" belirtti.

    Herzog sosyal medya hesabından Türkçe olarak yaptığı paylaşımda, "Bugün, Büyükelçi Irit Lillian, güven mektubunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunarken Ankara'da, Cumhurbaşkanlığı'nda yeniden HaTikvah'ı (İsrail milli marşı) duymak çok etkileyiciydi.

    Yakında, Türk Büyükelçi'nin güven mektubunu kabul etmeyi dört gözle bekliyorum. İsrail-Türkiye ilişkilerinde büyük bir adım” dedi.

    Öte yandan Türkiye ve İsrail, uzun bir aranın ardından 17 Ağustos'ta diplomatik ilişkileri en üst seviyeye çıkarma ve karşılıklı büyükelçi atama kararı almıştı.

    Isaac Herzog: Türkiye nin güven mektubunu dört gözle bekliyorum #1

    İsrailli elçi Lillian, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sunduIsaac Herzog: Türkiye nin güven mektubunu dört gözle bekliyorum #2


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