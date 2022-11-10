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    İşçilerin 10 Kasım’ı

    Zonguldak, Bartın ve Karabük’te işçiler, Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm saatinde saygıya durdu.
    • 10.11.2022 - 11:43
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    İşçilerin 10 Kasım’ı

    Türkiye’de bugün saat 9’u 5 geçe hayat durdu…

    Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 84’üncü yıl dönümünde yurdun dört bir yanında manzaralar aynıydı.

    Zonguldak’ta saatler 09.05’i gösterdiğinde siren sesleri eşliğinde Atatürk, vefatının 84’üncü yılında saygı duruşuyla anıldı.

    Madenciler ocaktan çıktı

    Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez Müessese Müdürlüğü’nde ocak girişindeki işçiler de saygı duruşuna geçti.

    14 yıllık madenci Sinan Ese (38), “Saygıyla sevgiyle onun izinde yürümeye devam ediyoruz. Madenci olarak onunla gurur duyuyoruz, bu ülkeyi bize emanet ettiği için. Saygıyla sevgiyle anıyoruz.” dedi.

    Bir başka maden işçisi Ahmet Ermiş ise, “Atamızı saygı ve minnetle anıyoruz. Bugün acımız büyük, Türkiye’nin tekrar başı sağ olsun. Madenciler olarak atamızı andık.” diye konuştu.

    Madenci ve yol inşaatı işçileri ile vatandaşlardan Atatürk’e saygı duruşu VİDEO

    Bartın ve Karabük’te Ata’ya saygı

    Bartın’daki Karadeniz Sahil Yolu Projesi’nde çalışan inşaat işçileri de aynı dakikalarda saygı duruşundaydı.

    Karabük’te ise sirenlerin çalması ile birlikte trafikte araçlarından inen sürücüler ile cadde üzerindeki yürüyen vatandaşlar ve polisler, 2 dakikalık saygı duruşundu bulundu.

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