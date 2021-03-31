İSG sınavı son başvuru tarihi ne zaman? 2021 İSG sınavı başvuru ekranı

ÖSYM tarafından 9 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek olan İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı için başvurularda sona gelindi. İSG sınavı için son başvuru tarihi 31 Mart yani bugün.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen İSG 1 sınavı için başvuru sürecinde sona yaklaşıldı.

24 Mart tarihinde başlayan 2021 yılı İSG 1 sınavı başvuruları, 31 Mart tarihinde yani bugün bitecek.

Sınava girmek isteyen adaylar, İSG sınavı başvuruları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. 'İSG sınavı başvurusu nasıl yapılır?' sorusuna yanıt aranıyor.

Peki, İSG sınavı başvurusu nasıl yapılır? İşte, 2021 İSG sınavı başvuru ekranı

İSG SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınavı, 2021 yılında iki kez gerçekleştirilecek. Bu sınavlardan ilki 9 Mayıs 2021 tarihinde, ikincisi ise 12 Aralık 2021 tarihinde uygulanacak. İSG sınav ücreti ise 290,00 Türk Lirası.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10:00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir.

Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

ÖSYM İSG SINAVI BAŞVURU EKRANI



