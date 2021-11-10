Eski ekonomi bakanlarından Prof. Işın Çelebi, Atatürk'ün hayatta olması durumunda bugün Türkiye'de hayat pahalılığı olmayacağına inandığını söyledi.

Bugün 10 Kasım.

Türkiye, 83 yıl önce kaybettiği Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anıyor.

Habetürk'te yayınlanan Ebru Baki'nin sunduğu Para Gündem programında da ekonomi gündemine ilişkin konular, Atatürk ekseninde ele alındı.

Programın konuklarından eski ekonomi bakanlarından Prof. Işın Çelebi, 10 Kasım'a özel Atatürk'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Işın Çelebi: Atatürk hayatta olsaydı hayat pahalılığı olmazdı VİDEO

"TÜRKİYE MÜTHİŞ BİR ÜLKE OLURDU"

Çelebi, Atatürk'ün bugün hayatta olması durumunda hayat pahalılığı olmayacağını söyledi.

Çelebi, "Atatürk, Türkiye'yi bulunduğu coğrafyada farklılığını ortaya koyup, örnek bir ülke olmasını sağlardı. Türkiye, kalkınmanın önderliğini yapan müthiş bir ülke olurdu.

"HAYATTA OLSAYDI HAYAT PAHALILIĞI OLMAZDI"

Atatürk eğer yaşasaydı, dünyada Türkiye'nin en büyük 10 ekonomi arasında olacağına inanıyorum. Atatürk yaşasaydı bugün hayat pahalılığı olmazdı." dedi.

EBRU BAKİ'NİN ŞAŞKINLIĞI

Programın sunucusu Ebru Baki ise bu sözlerden sonra şaşkınlığını gizleyemedi. Baki, gülümseyerek konuğuna neden böyle söylediğini sordu.

Çelebi ise "Çünkü tarımla kentler arasındaki ilişkiyi çok daha sağlıklı kurardı." diye cevap verdi.