İskenderun Limanı'nda 15 metrelik pasta! Napoli'den gelerek depremzedeleri misafir eden MSC AURELIA gemisinde, çocuklar için üzerinde Türk ve İtalyan bayraklarının yer aldığı 15 metrelik pasta hazırlandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılmaya çalışılıyor.

Yaşanan depremlerin ardından binlerce vatandaşın evi ağır hasar aldı.

Öte yandan binlerce vatandaş ise çadır ve konteyner kentlere yerleştirildi.

Bu kapsamda 20 Şubat'ta İskenderun Limanı'na demirleyen MSC AURELIA gemisinde yaklaşık 700 depremzede ağırlanıyor.

"Yalnız değilsin Türkiye"

Her birinde banyo, tuvalet bulunan 358 oda ve 1000'den fazla yatak kapasitesine sahip gemi, "Yalnız değilsin Türkiye" afişiyle dikkat çekiyor.

Çocuklar için pasta kesildi

Her gün konuklar için farklı etkinliklerin yapıldığı gemide, bu kez de çocuklar için pasta hazırlandı.

Türk ve İtalyan bayraklarının yer aldığı 15 metrelik pasta, çocukların alkışlarıyla kesilerek ikram edildi.

2 ay daha limanda kalacak

MSC Mersin Bölge Müdürü Uğur Tosuner, gazetecilere, geminin 20 Şubat'ta İskenderun Limanı'na geldiğini ve 2 ay boyunca burada kalacağını ifade etti.

"Pasta 9 parçadan oluşuyor"

Depremzedelere burada ev konforunu yaşatmaya çalıştıklarını aktaran Tosuner, şunları kaydetti:

Aslında biz her gün bir etkinlik yapıyoruz ama bugün etkinliğin özelliği çocuklarımıza yine bir motivasyon olsun istedik. Gemi kaptanımızın ve aşçımızın yapmış olduğu bir etkinlik bu. Burada çocuklara zaten her daim bir etkinliğimiz var. Pasta 9 parçadan oluşuyor.



Bunların hepsi el yapımı, aşçılarımız 24 saattir bununla uğraşıyor. Bana söylediklerine göre 'bir feribotta yapılmış şu anda dünyanın en büyük pastası' diyorlar. Çocuklar mutlu olsun, bizim için yeter.

Çocuklar teşekkür etti

Çocuklardan Beren Karataş da burada çok keyifli vakit geçirdiklerini ifade ederek, kendilerine bu imkanı sağlayan yetkililere teşekkür etti.