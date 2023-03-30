İskenderun sular altında kaldı! Son hali yağışın şiddetini gözler önüne serdi Kentte lodos ve sağanak yağmurun etkisiyle altyapı çöktü, deniz seviyesi yükseldi. Kısa sürede sahil bandındaki caddeler su altında kaldı.

AA & Ensonhaber

Kış mevsimi adeta geri döndü.

Yurdun birçok kentinde dün sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olurken, deprem bölgesinde de şiddetli yağış başladı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde de lodos ve sağanak yağmur yüzünü gösterdi.

Sabah saatlerinde başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı caddelerde su birikintileri oluştu, rögarlar taştı.

Araçlar ilerleyemedi

Yağış ve lodos nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi sonucu sahil kısmındaki Anıt Meydanı ile Atatürk Bulvarı'nda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Su tahliye için çalışmalar devam ediyor

Kıyı şeridindeki caddelerde belediye ekiplerince başlatılan su tahliyesi çalışmaları bugün de devam etti.

Caddelerdeki dükkanlarını açan bazı iş yeri sahipleri de suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Öte yandan su baskının olduğu noktalar drone ile görüntülendi.

Altyapı çöktü

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, dün bölgede yaptığı açıklamada, altyapının çöktüğünü ve çalışamaz durumda olduğunu, her lodos estiğinde denizin karaya doğru yükseldiğini belirtmişti.