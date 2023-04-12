İslahiye afet konutları 170 gün sonra teslim edilecek Depremlerin ardından afet bölgesi İslahiye'de temelleri atılan 399 afet konutunun sonuna gelinirken konutların 170 gün sonra teslim edileceği duyuruldu.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaklaşık 2 ay geçti...

Geniş coğrafyada hissedilen asrın felaketi 17 ili etkiledi.

Yaşanan depremlerin ardından 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.

Afetin yaşandığı bölgelerde enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken bir yandan da depremzede vatandaşlar için yeni yaşam alanları kuruluyor.

Afet bölgelerinde çadır ve konteyner kentler kurularak yeni yaşam alanları oluşturuldu.

Öte yandan deprem bölgesinde kalmak istemeyen vatandaşlar da çevre illerde bulunan KYK yurtlarına yerleştirildi.

Bir diğer yandan afet bölgelerinde kalıcı konutlarda yükselmeye devam ediyor.

Hane Başına Destek Ödemesi' kapsamında depremzedelerin hesaplarında 10 bin lira yatırılırken, yıkılan evler için de en az 1 yıl süre istenmişti.

Gaziantep'te inşaatlar yükseliyor

Ekiplerin hızlıca harekete geçti bölgelerden biri de Gaziantep'in büyük yıkıma uğrayan İslahiye ilçesi oldu.

Kırıkçalı Mahallesi'nde çalışmaların başladığı 17 blok ve 399 daireden oluşan projede, hafriyat çalışmalarının ardından temeller yükseliyor.

"143 bin köy evimizi kültürüyle inşaa edeceğiz"

Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, afet bölgelerinde kültürün korunacağını ifade ederek şöyle dedi:

Deprem bölgesinde sadece bina inşa etmeyeceğiz, o şehrin ruhunu da yansıtacak yaşam alanları kuracağız. Tarihiyle, kültürüyle, sanatıyla, doğasıyla bu coğrafyayı yeniden ayağa kaldıracağız! 143 bin köy evimizi de bu anlayışla inşa edeceğiz.

170 gün sonra teslim edilecek

Öte yandan yapılan son açıklamaya göre İslahiye'de inşası başlanan 399 afet konutunun, 170 gün sonra teslim edileceği duyuruldu.