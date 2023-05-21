İslahiye'de yapılan deprem konutlarının örnek dairesi tamamlandı Depremlerin yıkıma neden olduğu Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Toplu Konut İdaresince mart ayında temeli atılan konut projesinde örnek daire kapılarını açtı.

AA

Türkiye'nin büyük yıkıma uğradığı Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 4 ay geçti.

Yıkıcı depremlerin ardından binlerce ev enkaza uğradı.

Enkaza uğrayan evlerin ardından devlet millet el ele yürütülen çalışmalarla vatandaşlara geçici yaşam alanları kuruldu.

Devletin tüm kurumları zaman kaybetmeden harekete geçerek bölgedeki yaraları sarmaya başladı.

Bu süreçte temel ihtiyaçlar giderilirken, çadır ve konteyner kentlerin yapımı da tamamlandı.

Öte yandan şehirler ayağa kaldırılması için çalışmalar hız kesmeden devam ederken, afet konutları da yükseldi.

Depremin büyük yıkıma sebep olduğu bölgelerden biri de Gaziantep'in İslahiye ilçesi oldu.

Konutlar yükselmeye devam ediyor

İlçenin Kırıkçalı Mahallesi'nde iki ay önce temeli atılan, 17 blok ve 399 daireden oluşan projede inşaat çalışmaları hızla sürüyor.

Kurban Bayramı'na kadar 15 blokta 360 dairenin kaba inşaatının bitirilmesinin planlandığı projede hummalı çalışma yürütülüyor.

Örnak daire tamamlandı

Proje kapsamında 12 Nisan'da kaba inşaatı bitirilen blokta örnek daire tamamlandı. Daireye kapı, pencere, duşa kabin takıldı, mutfak dolabı ve tezgah monte edildi.

Proje koordinatörü Murat Ulusoy, 17 bloktan oluşan sitede 4 binanın 3+1, 13 binanın ise 2+1 olarak tasarlandığını söyledi.

"Vatandaşlarımız sadece eşyalarını getirdiğinde rahatça oturabilir"

Çalışmaların hızlı sürdüğünü anlatan Ulusoy, şunları kaydetti:

6 binada kaba inşaat bitti, 3 binada da çatı imalatı yapılıyor, diğerleri de devam ediyor. Örnek dairemiz göründüğü gibi eksiksiz bir durumda. Vatandaşlarımız sadece eşyalarını getirdiğinde rahatça oturabilir.



Örnek daire içerisinde yapılmayan hiçbir şey yok, sadece ev eşyası eksik. Onu da vatandaşlar getirip oturabilecek. Toplu konutlarda birinci sınıf ürünler seçilip kullanılmakta. Mutfakta dolaplar yapıldı, banyo eksiksiz bir durumda.



Mutfaktan tutun oturma odaları yatak odasına kadar eksiksiz bir şekilde tamamlanmış durumda.

"İnşallah 5 ay sonra binalarımız teslim edilecek"

Ulusoy, sitenin her tarafında hummalı çalışma yapıldığını dile getirdi.

Yaşam kalitesinin artırılması noktasında her şeyin düşünüldüğünü belirten Ulusoy şu şekilde konuştu:

Vatandaşlarımız ev eşyalarıyla beraber gelmeleri durumda rahatça oturabilir. İnşallah 5 ay sonra binalarımız teslim edilecek. Gerek çocukların gerekse ebeveynlerin rahatlıkça yaşayacağı bir ortam var. Sitelerde eksik yok diyebiliriz.

"Şu an örnek dairemizi tamamladık"

TOKİ uzmanı inşaat mühendisi Hasan Çolak da çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde blokların tamamlanması için yoğun mesai harcandığını dile getiren Çolak, şunları söyledi: