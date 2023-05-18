İslahiye’deki afet konutlarının çatısı göründü 11 ilde büyük yıkıma yol açan deprem felaketi sonrası yapımına hızla başlanan afet konutları yükseliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde inşası süren deprem konutlarıyla ilgili son durumu aktardı. Bakan Kurum, Kurban Bayramı’nda kaba inşaatın tamamlanacağını müjdeledi.

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Asrın felaketinin üzerinden 3 ay geçti…

11 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, binlerce can aldı, yuvaları yerle bir etti.

Devlet-millet el ele verdi, afetin yaralarını sarmaya çalıştı.

Afet konutları yükseliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bize 1 yıl müsaade edin” sözüyle harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı konutları bir bir yapmaya başladı.

Geçen süre zarfında binlerce köy evi depremzedelere tahsis edilirken, felaket sonrası yapımına hızla başlanan afet konutları da neredeyse teslim aşamasına geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “asrın felaketi” 6 Şubat depremlerinin en çok hissedildiği merkezlerden olan Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yapımına başlanan deprem konutlarının tamamlanmakta olduğunu bir video çalışmasıyla duyurdu.

"Kurban Bayramı'na 360 dairenin kaba inşaatını tamamlamış olacağız"

“Yükselen Anadolu” vizyonu ekseninde, şehirlerin afetlere karşı dirençli hale getirildiğinin ifade edildiği video paylaşımında, İslahiye’de yapımına başlanan deprem konutlarının hızla tamamlandığı belirtildi.

Resmi sosyal medya hesabından videoyu paylaşan ve sürdürülen çalışmalara dair açıklamada bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Deprem bölgesindeki şantiyelerimizde çalışmalar tam gaz. İslahiye’deki afet konutlarımızın çatısı göründü. Kurban Bayramı'na 15 blokta 360 dairenin kaba inşaatını tamamlamış olacağız.” dedi.

Deprem konutlarının son hali

Videoda, deprem konutlarının güncel halleri ile süren inşaat çalışmalarından görüntüler yer aldı.

Hazırlanan videoda inşaat çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Bakanlık yetkilisi de, “İslahiye’de 408 tane konut yapıyoruz. 17 tane blok var. 17 bloğun 2 tanesinin çatısı tamamlandı. 5 binamızın kaba inşaatı tamamlandı, 3 binamızın da kaba inşaatı devam ediyor. Bu binalar, radye temel üzerine perde kalıp sistemiyle yapılan betonarme binalardır, çok güvenilir binalardır. Herhangi bir deprem esnasında vatandaşlarımızın çok rahat oturabileceği, hiçbir şekilde çekinmeyecekleri binalar yapılıyor. Aynı zamanda sosyal alanları olan, yeşil alanları olan, her şeyi düşünülmüş siteler bunlar.” ifadelerine yer verildi.