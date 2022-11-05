İsmail Çataklı: Ekim ayında toplam 21 terör eylemi engellenmiştir

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı, "Ekimde tüm terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 75’i PKK/KCK, 18’i DEAŞ, 1'i sol terör örgütü mensubu 94 terörist etkisiz hale getirildi."

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık faaliyetlerini içeren "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

"PKK’nin silahlı dağ kadrosuna 9 çizik daha attık"

Burada önemli açıklamalarda bulunan İsmail Çataklı'nın konuşmasından satır başları şöyle:

"Ekim ayında toplam 21 terör eylemi engellenmiştir.

Tüm terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 75’i PKK/KCK, 18’i DEAŞ, 1’i sol terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 94 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Ekim ayı içerisinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 286 şüpheli gözaltına alınmış, 464 kişi tutuklanmıştır.

Ekim ayında; PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 8’i büyük, 46’sı orta çaplı olmak üzere toplam 13 bin 326 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 195 operasyon yapılmıştır.

PKK’nin silahlı dağ kadrosuna 9 çizik daha attık. Aralarında 4’ü liste dışı ve 1’i gri kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu dağ kadrosundan 9 terörist 8’i ölü, 1’i sağ olarak etkisiz hale getirildi."

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