İsmail Çataklı: Eylül ayında 145 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, "PKK’ya yönelik kırsal alanda 12'si büyük toplam 12 bin 817 kırsal operasyon gerçekleştirdik." dedi.

Türkiye'nin terör ve uyuşturucuyla mücadelesi başarıyla devam ediyor...

Son olarak İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, terör ve uyuşturucuyla mücadelede kritik rakamları paylaştı.

Açıklanan verilerde kahraman Mehmetçik'in terör örgütü PKK'ya vurduğu ağır darbeler bir kez daha ortaya çıktı.

"4'ü gri, 4'ü turuncu kategoride"

Bakan Yardımcısı Çataklı, "Bakanlığımız koordinesinde iç güvenlik operasyonlarında Eylül ayında PKK’ya yönelik kırsal alanda 12'si büyük toplam 12 bin 817 kırsal operasyon gerçekleştirdik. 4'ü gri, 4'ü turuncu kategoride bulunan 145 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

Uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 225 kişi tutuklandı

Öte yandan uyuşturucu ile mücadelenin birçok alanı kapsadığına değinen Çataklı, "Uyuşturucuyla mücadele kapsamında eylül ayında 23 bin 499 operasyon yapıldı, 29 bin 325 kişi gözaltına alındı, 2 bin 225 kişi tutuklandı" açıklamasını yaptı.

526 bin Suriyeli döndü

Ayrıca Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terörden arındırılan bölgelerde başta eğitim, sağlık ve kamu hizmetlerinin sağlanması gönüllü geri dönüşleri hızlandırdı.

Bu kapsamda iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı.

Çataklı ülkesine geri dönen sığınmacılara ilişkin, "Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 526 bin 932 olmuştur" ifadelerini kullandı.