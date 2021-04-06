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- İsmail Çataklı: Mart ayında 86 terörist öldürüldü
İsmail Çataklı: Mart ayında 86 terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, mart ayında 86 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
- AA & Ensonhaber
- 06.04.2021 - 09:53
- Güncelleme : 06.04.2021 - 10:24
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu'nda "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"na katıldı.
Gündeme ilikişkin açıklamalarda bulunan İsmail Çataklı, terörle mücadeleye değindi.
MART AYI BİLANÇOSU
Çataklı, mart ayında düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 86 teröristin etkisiz hale getirildiğini; 1'i bombalı drone ile gerçekleştirilmek istenen 16 terör eyleminin engellendiğini açıkladı.
Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin de bilgi veren Çataklı, 29 Mart-5 Nisan arasında 5 bin 224 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.