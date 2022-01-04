İBB'ye yönelik teftişin hukuka uygun olduğunun altını çizen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bugün bakanlık faaliyetlerini içeren Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) işbaşı yaptırılan bazı çalışanların, terör örgütleriyle ilişkisi olduğu iddiasıyla özel teftiş başlatması Türkiye'de kamuoyunun gündemine oturmuştu.

Çataklı da toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik açılan teftişle ilgili gelen sorulara yanıt verdi.

İBB'ye yönelik teftişin hukuka uygun olduğunu ifade eden İsmail Çataklı, 8 müfettişin görevlendirildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı;

"8 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ"

“Henüz rapor tamamlanmadı. Kimleri görevlendirdik? Görevlendiren 5 mülkiye müfettişi var. 1 Hazine ve Maliye müfettişi var, bir tane MASAK uzmanı var bir tane de ticaret müfettişi var. 8 kişilik bir heyet var.

Bunların olağan yetkileri çerçevesinde bilirkişi görevlendirme yetkileri de var. Dolayısıyla bir görevlendirilen arkadaşın adaylığıyla ilgili bir gündemi var. Oysa görevlendirilen müfettiş sayısı 8.

İsmail Çataklı: İBB için 8 müfettiş görevlendirildi ViDEO



"CİDDİYETLE BAĞDAŞMAYAN OLAYLAR"

İkincisi, bu görevlendirilen arkadaş daha önce de İBB’de teftiş ve soruşturmalarda bulunmuş ve birçok dosyada soruşturma izni verilmemesi teklifi getirmiş.

Ayrıca sadece o değil anayasal hakkı insanların, kamu görevlilerinin de birçok kurum kuruluşta yani sadece İçişleri Bakanlığı Teftiş Kuruluşu değil, birçok bakanlıklarda seçim öncesi insanlar istifa ediyorlar, aday olurlar, seçilirler veya seçilemezler. Teftiş kuruluşunda da bu var.

Birçok siyasi partiden hemen hemen her siyasi partiden aday olup dönen arkadaş var. Hatta CHP’den olanlar da var. Dolayısıyla bunlar olayın ciddiyetiyle bağdaşmayan olaylar.

"YAPILAN İŞLEM HUKUKA UYGUN"

Biz yaptıkları işlere ve o işlerin sonuçlarına bakarız. Yapılan işlem hukuka uygun. Olayın içeriğine bakmakta fayda var.” diye konuştu.

İsmail Çataklı: İBB için 8 müfettiş görevlendirildiİsmail Çataklı: İBB için 8 müfettiş görevlendirildi