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    İsmail Demir: 6 BAYRAKTAR TB2’yi güvenlik güçlerimize teslim ettik

    Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 6 adet BAYRAKTAR TB2 insansız hava aracının güvenlik güçlerine teslim edildiğini açıkladı ve "Semalarımızda hür ve özgür" dedi.
    • 04.12.2022 - 19:17
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    İsmail Demir: 6 BAYRAKTAR TB2’yi güvenlik güçlerimize teslim ettik

    Türk savunma sanayisi, gün geçtikçe gelişmeye devam ediyor.

    'Dosta güven düşmana korku' veren savunma sanayide başarılı adımlar atılılrıken Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yeni bir paylaşım yaptı.

    İsmail Demir, sosyal medya hesabından Bayraktar TB2 İHA'nın (insansız hava aracı) görüntülerinin yer aldığı bir video paylaştı.

    "6 adet BAYRAKTAR TB2’yi güvenlik güçlerimize teslim ettik"

    Paylaşımında, "Dünyada oyun değiştiren, ordumuzun gökyüzünde gücüne güç katan S/İHA'larımızın teslimatlarına devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

    İsmail Demir, 6 BAYRAKTAR TB2 insansız hava aracının (İHA) daha güvenlik güçlerine teslim edildiğinin bilgisini verdi ve "Hayırlı olsun. Semalarımızda hür ve özgür..." dedi.

    İsmail Demir: 6 BAYRAKTAR TB2’yi güvenlik güçlerimize teslim ettik #1


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