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İsmail Demir: Savunma Sanayiimiz yoluna devam ediyor

İsmail Demir: Savunma Sanayiimiz yoluna devam ediyor

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Türkiye'nin savunma sanayisinin engelleme ve ambargolara rağmen yoluna devam ettiğini söyledi.