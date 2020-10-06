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    İsmail Demir: Savunma Sanayiimiz yoluna devam ediyor

    Savunma Sanayii Başkanı Demir, Türkiye'nin savunma sanayisinin engelleme ve ambargolara rağmen yoluna devam ettiğini söyledi.
    • İHA
    • 06.10.2020 - 13:38
    • Güncelleme : 06.10.2020 - 13:38
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    İsmail Demir: Savunma Sanayiimiz yoluna devam ediyor

    Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Silahlı İnsansız Hava Aracı'na (SİHA) takılıp kullanıma alınacak CATS kameralarında seri üretime geçileceğini açıkladı.

    "YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

    İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Savunma Sanayiimiz engelleme ve ambargo kararlarına aldırmadan yoluna devam ediyor. SİHA’larımıza takılıp kullanıma alınacak CATS kameralarımız seri üretime geçiyor, emeği geçenlere teşekkürler. ASELSAN'da bir üst modeli geliştirme çabalarımızı da hızlanarak devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.


    İsmail Demir: Savunma Sanayiimiz yoluna devam ediyor #1


    İsmail Demir: Savunma Sanayiimiz yoluna devam ediyor #2

    İsmail Demir: Savunma Sanayiimiz yoluna devam ediyor #3

    İsmail Demir: Savunma Sanayiimiz yoluna devam ediyor #4

    İsmail Demir: Savunma Sanayiimiz yoluna devam ediyor #5

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