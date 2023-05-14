İsmail Küçükkaya: AA verilerini kaldırdık Program sırasında açıklama yapan gazeteci Küçükkaya, "Korkularımız, kuşkularımız var. Ekranı değiştirdik" dedi.

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14 Mayıs seçimleriyle ilgili yasakların kaldırılmasının ardından veriler ekranlara yansıtıldı.

Anadolu Ajansı'nın paylaştığı verileri aktaran Halk TV, ilginç bir tavırla canlı yayın ekranında değişikliğe karar verdi.

Halk TV'nin manipülasyon iddiası

Seçim programının sunucularından İsmail Küçükkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önde olduğu sonuçlara ilişkin manipülasyon iddialarını öne sürdü.

Küçükkaya, "Kıymetli Halk TV izleyenleri ve dünyanın dört bir tarafında bizi izleyenler, biz şu anda bir ilki yaşıyoruz." dedi.

Seçim sonucu ekranını değiştirdiler

Sonuçlara dair endişe yaşadıklarını savunan Küçükkaya, şöyle devam etti:

Anadolu Ajansı'nın manipülasyon yapma ihtimaline karşı... Çünkü öyle korkularımız, kuşkularımız var.



Anka'nın da geri kalmasından dolayı biz şu anda ekranı değiştirdik. Yüzde 100 ıslak imzalı tutanaklara göre ekran koyduk.

Kılıçdaroğlu önde iddiası

Buna göre, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47,71 ile önde olduğu iddia edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise yüzde 46,51 oy oranına sahip olduğu öne sürüldü.