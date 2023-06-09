İsmail Küçükkaya'dan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu yorumu: Bir bayrak yarışı izleyebiliriz

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28 Mayıs seçiminin yankıları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17'nci zaferini ilan etmesinin ardından Millet İttifakı'nda ve CHP içerisinde dengeler bozuldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12'nci mağlubiyetinin ardından parti tabanında 'istifa' sesleri kaçınılmaz oldu.

Ancak Kılıçdaroğlu, istifa etmeyeceğini işaret etti.

Henüz seçim sonuçlarını sindiremeyen muhalefette, İBB başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu krizi de yaşanıyor.

İmamoğlu’nun Kurultay’da Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı yarışa girip girmeyeceği de merak edilen konular arasında yer aldı.

Değişim talebine sık sık vurgu yaparak, 'kurul veya heyet değişiminin yeterli olmayacağını' belirten İmamoğl'nun bu yorumu, Kılıçdaroğlu yönetimine karşı bayrak açmasına yorumlandı.

Parti içerisinde ise Kılıçdaroğlu istemedikçe kurultayda genel başkan değişiminin olmayacağı düşünülüyor.

Yaşanan krize bir yorum da Halk TV'de sabah programı sunan İsmail Küçükkaya oldu.

Küçükkaya, canlı yayında bir kulis bilgisini paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

Ben aslında dün çok sayıda önemli isimle konuşana kadar İmamoğlu'nun, Kılıçdaroğlu kendiliğinden bıraksın beklentisi içinde olduğunu düşünüyordum. İmamoğlu'nun, mevcut delege yapısıyla birlikte Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açacağına ihtimal vermiyordum düne kadar. Ama dün konuştuğum isimlerden farklı sinyaller almaya başladım. Aslında bir çekişme, bir bayrak yarışını izleyebiliriz. Dünden bu sabaha benim öğrendiğim, Kılıçdaroğlu'na destek veren çok isim ‘bu böyle gitmeyecek, olmuyor, kaybederiz’ şeklinde bir dil ve söylem geliştirdiklerini görmeye başladım. Oyunun rengi değişmeye başladı.