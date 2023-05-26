İspanya’dan Yüksekova'ya motosikletle geldiler: Hayran kaldılar İspanya'dan 5 ay önce motosikletleriyle yola çıkan Diego Fernandez ve kız arkadaşı Nuria Molina, Avrupa'da 8 ülke gezdikten sonra Türkiye’ye geldi. Türkiye'yi dolaşan Fernandez ve Molina’nın son durağı ise Hakkari'nin Yüksekova ilçesi oldu.

DHA

İspanya’da yaşayan güzellik uzmanı Nuria Molina ve erkek arkadaşı yüzme antrenörü Diego Fernandez, yaklaşık 5 ay önce ülkelerinden motosikletle yola çıktı.

Fernandez ve Molina, 3 ayda sırayla Fransa, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Arnavutluk, Yunanistan'dan sonra Türkiye'ye ulaştı.

Yüksekova'ya geldiler

2 aydır Türkiye'de İstanbul, Ankara, Antalya, Denizli, Nevşehir, Kahramanmaraş, Mersin, Urfa, Mardin ve Van'ı gören Fernandez ve Molina, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi.

Molina, daha iyi gözlem yapmak için araç olarak motosiklet tercih ettiklerini, zaman zaman da otellerde konakladıklarını belirtti.

"Türkiye çok özeldi ve insanı çok iyi"

Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu ve Yüksekova'dan sonra ülkelerine dönmeyi planladıklarını belirten Nuria Molina şu ifadeleri kullandı: