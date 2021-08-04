İspanyol ve Hırvat pilotlar Türkiye'de

Türkiye’deki orman yangınlarıyla mücadeleye Rusya, İran, Ukrayna, Azerbaycan, İspanya ve Hırvatistan gelen uzmanlar da katılıyor.

Türkiye, 8 gündür ülkenin güneyinde ve batısında meydana gelen orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Şimdiye kadar 160 yangın kontrol altına alınırken; Antalya, Muğla, Aydın, Isparta ve Denizli'deki 14 noktada alevler yükselmeye devam ediyor.

Felaketin bir an önce sonlanması için Türkiye’deki ekiplerin yanı sıra Rusya, İran, Ukrayna, Azerbaycan, İspanya ve Hırvatistan gelen uzmanlar da büyük çaba sarf ediyor.

İSPANYA VE HIRVATİSTAN’DAN UÇAKLAR GELDİ

İspanya'dan iki ve Hırvatistan'dan bir itfaiye uçağı, Türkiye'nin Avrupa'dan destek talep etmesi üzerine, dün Rusya, İran, Ukrayna ve Azerbaycan'dan gelen ekiplere katıldı.

İspanyol ve Hırvat ekiplerin yangınlara müdahalesine ilişkin yeni görüntüler yayınladı.

DOSTLUK MESAJI

Öte yandan İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği, dün Twitter'dan hesabından Türkiye'deki yangınlarla mücadeleye destek için yola çıkan iki CL 415 yangın söndürme uçağının Dalaman'a vardığını duyurmuştu.

Uçakların Türkiye'ye gönderilmesi esnasında İspanya Hava Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından İngiliz yazar William Shakespeare'den bir alıntı yaparak dostluk mesajı verildi:

“Biz bu dünyaya kardeş olarak geldik; O halde el ele yürüyelim.”

“DOSTUMUZ TÜRK HALKINA YARDIM EDEBİLECEĞİMİZ İÇİN MUTLUYUZ”

İspanyol Askeri Acil Durum Birimi (UME) üyesi Yarbay Vicente Franco ise, dün verdiği demeçte, "İki itfaiyeci şimdiden Muğla’nın Köyceğiz ilçesindeki ilk görevlerine başladı. Bundan sonra yangının nasıl geliştiğini göreceğiz ve söndürmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. İspanyol Silahlı Kuvvetleri olarak dostumuz Türk halkına yardım edebileceğimiz için mutluyuz.” dedi.

FRANSA VE YUNANİSTAN TEKLİFLERİ GERİ ÇEKTİ

Diğer taraftan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hükümetin bazı uluslararası yardım tekliflerini reddettiği yönündeki eleştirilere yanıt olarak, Türkiye'nin uçak ve helikopter tekliflerine öncelik vererek birçok teklifi değerlendirdiğini söyledi.

Çavuşoğlu, Fransa ve Yunanistan da dahil olmak üzere bazı ülkelerin kendi yangınları nedeniyle tekliflerini geri çektiklerini ifade etti.

Meteoroloji yetkilileri tarafından yayınlanan haritalara göre de yangınları körükleyen sıcak hava dalgası, Türkiye'nin güneybatısında aylarca süren olağanüstü kuru havanın ardından geldi.

136 BİN HEKTARDAN FAZLA ALAN YANDI

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'nin verilerine göre, Türkiye’de bu yıl normalden 3 kat fazla sayıda yangın çıktı ve136 bin hektardan fazla alan yandı.

Söz konusu alanın, bütün yıl boyunca yanan alandan üç kat fazla olduğu açıklandı.