Isparta Belediye Başkanı'nın attan düşen kızı beyin kanaması geçirdi
DHA

Isparta'da merkeze bağlı Deregümü köyündeki çiftliğinde kendisine ait atı çiftlikten alıp dolaşmaya çıkan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in kızı Mürüvvet Başdeğirmen, dengesini kaybederek düştü.

Çiftlikteki çalışanların haber vermesiyle adrese gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıktan sonra Mürüvvet Başdeğirmen'i, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü.

Ameliyata alındı

Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Mürüvvet Başdeğirmen, acilen ameliyata alındı.

72 saat gözlem altında tutulacak

Başdeğirmen'in 72 saat uyutulup, gözlem altında tutulacağı bildirildi.