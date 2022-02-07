Koronavirüs testi pozitif çıkan ve evinde istiharat eden Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, geçici olarak görevden alındı. Seymenoğlu'nun yerine Merkez Valisi Osman Kaymak atandı.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Buna göre Seymenoğlu, geçici olarak görevden alındı...

KORONAVİRÜS YÜZÜNDEN GÖREVDEN ALINDI

Vali Seymenoğlu’nun görevden alınmasının nedeni ise şehirde yaşanan elektrik kesintileri değil, koronavirüs…

Isparta Valiliği'nden Ensonhaber'e yapılan açıklamaya göre koronavirüs testi pozitif çıkan ve evinde istiharat eden Seymenoğlu’nun 15 gün kadar dinleneceği, o nedenle yerine başka bir ismin atamasının yapıldığı öğrenildi.

YERİNE MERKEZ VALİSİ ATANDI

Seymenoğlu’nun yerine ise Ankara’dan Merkez Valisi Osman Kaymak atandı.

Geçici görevle Isparta’ya gönderilen Kaymak’ın daha önce Tunceli ve Samsun’da valilik yaptığı, 2020’deki kararnameyle merkeze çekildiği belirtildi.

İÇİŞLERİ: GÖREVDEN ALMA VEYA ATAMA SÖZ KONUSU DEĞİLDİR

İçişleri Bakanlığı’ndan Isparta Valiliği’nde görev değişikliği ile ilgili açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Valimiz Sayın Ömer Seymenoğlu, Isparta’da yoğun kış şartları mücadele döneminde görevinin başındayken, koronavirüs yakalanmış ve evinde karantina altına girmiştir. İlde yoğun kar yağışı nedeniyle sürdürülen çalışmalarda ilk günden beri bulunan İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın İsmail Çataklı ile yapılan istişareler sonucunda afetle mücadelenin aksamaması ve kamu hizmetlerinin devam etmesi için eski Samsun Valisi, Bakanlığımız Vali Mülkiye Müfettişi Sayın Osman Kaymak 5 Şubat itibari ile valimizin karantina süresince Isparta Vali vekilliğine görevlendirilmiştir. Uygulama rutin bir uygulama olup görevden alma veya atama söz konusu değildir.”