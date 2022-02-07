Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu kimdir? Ömer Seymenoğlu biyografisi

Koronavirüs nedeniyle geçici olarak görevden alınması ve Isparta'daki elektrik kesintileri nedeniyle merak konusu olan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu kimdir araştırılıyor. İşte yaşamı ve kariyeri...

Elektrik kesintisi ile gündeme gelen Isparta’da, vali Ömer Seymenoğlu’nun geçici olarak görevinden alındığı açıkladı.

Koronavirüse yakalanan 57 yaşındaki Ömer Seymenoğlu’nun yerine Merkez Valisi Osman Kaymak getirildi.

Vatandaşlar tarafından aslen Trabzonlu olan Ömer Seymenoğlu’nun hayatı araştırılıyor.

Peki, Ömer Seymenoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Ömer Seymenoğlu’nun yaşamı ve kariyerine dair merak edilenler...

ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU KİMDİR

Ömer Seymenoğlu, 20 Mayıs 1965 tarihinde Trabzon'un Sürmene ilçesinde dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise eğitimini Sürmene'de tamamladıktan sonra 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olan Ömer Seymenoğlu "Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı ve İl Özel İdarelerine Yansımaları" konulu teziyle yüksek lisans yaptı.

Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü yayınları arasında "Türk Kamu Yönetiminde Teftiş ve İç Denetim" adıyla 2013 yılında yayımlanan kitabın yazarları arasında yer alan Seymenoğlu, bir yıl süreyle İngiltere'de, 6 ay süreyle Amerika Birleşik Devletleri'nde yabancı dil, işletme ve yüksek yöneticilik konularında eğitim aldıktan sonra Türkiye'ye döndü.

SİYASİ KARİYERİ

27 Haziran 1988 tarihinde Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği hizmetine başladı. Gaziantep Kaymakam Adayı, Sürmene ilçesi Kaymakam Refiki, Çerkeş ve Ardeşen ilçeleri Kaymakam Vekili, Çeltikçi, Kangal, Çıldır ve Fındıklı İlçeleri Kaymakamı olarak görev yaptı.

18 Mayıs 2000 tarihinde Mülkiye Müfettişliğine, 22 Aralık 2000 tarihinde Mülkiye Başmüfettişliğine atandı.



14 Nisan 2015 tarihinde Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. 10 Eylül 2016 tarihinden itibaren Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.

57 yaşındaki Ömer Seymenoğlu, 27 Ekim 2018 tarih ve 2018/202 saylı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Isparta Valisi olarak atandı.