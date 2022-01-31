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    Isparta'da kar nedeniyle motosiklet kullanımı yasaklandı

    Valilik, kentteki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooterların kullanılmayacağını bildirdi.
    • İHA
    • 31.01.2022 - 12:39
    • Güncelleme : 31.01.2022 - 12:40
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    Isparta'da kar nedeniyle motosiklet kullanımı yasaklandı

    Isparta'da etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle için bazı önlemler alındı.

    Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, kentteki yoğun kar yağışı ve buzlanmanın neden olduğu kazaların yaşanmaması adına açıklamalarda bulundu.

    BUZLANMA NEDENİYLE MOTOSİKLET KULLANIMI YASAKLANDI

    Isparta Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılamayacağı, motosiklet ve elektrikli scooterların kullanılmayacağı bildirildi.

    YASAĞA UYMAYANLARA YASAL İDARİ VE ADLİ İŞLEM

    Alınan kararlara uymayanlara ise idari ve adli işlem yapılacağı öğrenildi.

    Isparta da kar nedeniyle motosiklet kullanımı yasaklandı #1


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