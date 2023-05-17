Isparta'da seçim sonucuna itiraz eden İYİ Parti'ye kötü haber: AK Parti bir vekil daha çıkardı Isparta'da İYİ Parti'nin seçim sonuçlarına itiraz etmesi sonucu oylar yeniden sayıldı. Sayım sonrası AK Parti Isparta'dan bir vekil daha çıkararak, Osman Zabun'u meclise soktu. İYİ Parti ise milletvekili çıkaramadı.

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14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçim ile birlikte milyonlar sandık başına gitti.

Seçim sonucu olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.5 oy aldı.

Ancak yüzde 50+1 oy oranına erişilemediği için seçim 2. tura gitti.

Isparta'da ise milletvekili yarışı yaşandı.

AK Parti, İlçe Seçim Kurulunun birleştirme tutanaklarında maddi hata tespit ettiği için, kurula itirazda bulundu. Bölgede vekil yarışında olan İYİ Parti de ilçe seçim kuruluna itirazını iletti.

AK Parti bir vekil daha çıkardı, İYİ Parti itirazından sonuç alamadı

İki partinin de itirazı sonucu oylar yeniden sayıldı ve sayım sonucuna göre AK Partili Osman Zabun, milletvekili seçilerek meclise girdi. İYİ Parti ise itirazından sonuç alamayarak bölgeden milletvekili çıkaramadı.

AK Parti Isparta İl Başkanı Serkan Keskin, Osman Zabun'un milletvekili seçildiğini belirterek ve İl Seçim Kurulu Kararını paylaşarak, açıklama yaptı.

"Partimizin oyuna 274 oy ilave edilmiştir"

Keskin'in açıklaması şu şekilde:

"14 Mayıs Pazar günü yapılan 28. Dönem Milletvekili seçimleri sonrası partimiz İlçe Seçim Kurulunun bazı birleştirme tutanaklarında maddi hata tespit etmiştir. Tespit edilen bariz hatalar nedeniyle partimiz yetkili organları tarafından İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunulmuş, ilk günden itibaren süreç sükûnetle takip edilmiştir.



Aynı zamanda İyi Parti temsilcileri de ilçe seçim kuruluna itirazda bulunmuşlardır.



İtiraz dilekçelerini görüşmek üzere bugün toplanan ilçe seçim kurulu yaptığımız itirazlardan bir kısmını haklı bularak düzeltme yapmıştır. Buna göre Isparta merkez Fatih mahallesindeki 1208 numaralı sandıkta ıslak imzalı sandık sonuç tutanağında partimize ait 108 oyun yanlışlıkla kaydırma sebebiyle birleştirme tutanağına yani ilçe seçim kurulu bilgisayar sistemine 9 oy olarak yanlış giriş yapıldığı ve bunun düzeltilmesi gerektiğine karar verilmiş olup, partimize ait 108 oy partimiz lehine düzeltilmiştir.



Yine Isparta merkez Kışlaköy’deki 1531 numaralı sandıkta ıslak imzalı sandık sonuç tutanağında partimize ait 183 oyun yanlışlıkla kaydırma sebebiyle birleştirme tutanağına yani ilçe seçim kurulu bilgisayar sistemine 8 oy olarak yanlış giriş yapıldığı ve bunun düzeltilmesi gerektiğine karar verilmiş olup, partimize ait 183 oy partimiz lehine düzeltilmiştir.



Yine Isparta merkez Anadolu mahallesindeki 1013 numaralı sandıkta ıslak imzalı sandık sonuç tutanağında Cumhur İttifakına ait 1 oyun birleştirme tutanağına yani ilçe seçim kurulu bilgisayar sistemine eksik yazıldığı ve bunun düzeltilmesi gerektiğine karar verilmiş olup, Cumhur İttifakına ait 1 oy düzeltilmiştir.



Buna göre partimizin oyuna 274 oy ilave edilmiş, Cumhur İttifakının oyuna 1 oy ilave edilmiştir.

"İYİ Parti'nin oyuna da 25 oy ilave edildi"

Ayrıca İyi Partinin itirazını görüşmek üzere toplanan ilçe seçim kurulu İyi Partinin Isparta merkez Büyükhacılar köyündeki 1510 numaralı sandıkta aldığı 25 oyun yanlışlıkla kaydırma sebebiyle birleştirme tutanağına yani ilçe seçim kurulu bilgisayar sistemine yanlış giriş yapıldığı ve bunun düzeltilmesi gerektiğine karar verilmiş olup, İyi Partiye ait 25 oy da İyi Partinin lehine düzeltilmiştir.



Buna göre İyi Partinin oyuna da 25 oy ilave edilmiştir.

AK Parti Isparta'dan 2 vekil çıkardı