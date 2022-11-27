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    İsrail medyası: Suriye operasyonunda Türkiye'yi durduracak güç yok

    İsrail medyası: Suriye operasyonunda Türkiye'yi durduracak güç yok

    Haaretz gazetesinde bir analiz kaleme alan İsrailli emekli asker Zvi Bar, Türkiye'nin Suriye operasyonu için hazır olduğunu ve Suriye ve ABD'nin buna engel olamayacağının altını çizdi.
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2022 - 11:59
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    Türkiye son dönemde PKK terör örgütünün sivilleri hedef aldığı eylemlerinin ardından terör tehlikesini ortadan kaldırmak için sınır ötesi operasyona hazırlanıyor.

    PKK'nın İstanbul ve Gaziantep saldırılarından sonra Pençe Kılıç Hava Operasyonu ile Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör yuvaları vurulurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kara harekatı mesajı verdi.

    Beklenen Suriye operasyonu dünyanın gündeminde

    Türkiye'nin bu yöndeki hazırlıkları devam ederken konu dünya kamuoyunun da gündeminde.

    Özellikle bölge ülkeleri Türkiye'nin operasyon hazırlıklarını yakından takip ediyor.

    Bu kapsamda İsrail gazetesinde emekli asker Zvi Bar bir yazı kaleme aldı.

    İsrail medyasında operasyon alalizi

    Türkiye'nin son dönemde diplomatik adımlarını yorumlayan Bar, Suriye operasyonunun kaçınılmaz olduğunu ve Türkiye'nin önüne kimsenin engel koyamayacağını belirtti.

    Bar söz konusu yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlılığına dikkat çekerken bölgedeki iki güç olan Rusya ve ABD'nin konu hakkındaki tutumlarını değerlendirdi.

    Rusya ve ABD operasyona engel olamaz

    Rusya'nın Türkiye karşısında Ukrayna savaşı, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelikleri süreci nedeniyle elinin zayıfladığını belirten Bar, ABD yönetiminde de benzer bir durumun yaşandığının altını çizdi.

    Bar yazısında, "Erdoğan Suriye'ye operasyona karar verirse Rusya'nın yoluna çıkıp çıkmayacağı şüpheli. Daha karmaşık ikilem ABD'ninki olacaktır. Biden Türkiye'ye yeni F-16 uçaklarının satışı için en hevesli lobici haline geldi." ifadelerini kullandı.

    İsrail medyası: Suriye operasyonunda Türkiye yi durduracak güç yok #1


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