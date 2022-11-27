Haberler

Gündem Haberleri

İsrail medyası: Suriye operasyonunda Türkiye'yi durduracak güç yok

İsrail medyası: Suriye operasyonunda Türkiye'yi durduracak güç yok

Haaretz gazetesinde bir analiz kaleme alan İsrailli emekli asker Zvi Bar, Türkiye'nin Suriye operasyonu için hazır olduğunu ve Suriye ve ABD'nin buna engel olamayacağının altını çizdi.