Haberler



Gündem



İsrail ordusu Batı Şeria'da 14 Filistinliyi daha gözaltına aldı

İsrail ordusu Batı Şeria'da 14 Filistinliyi daha gözaltına aldı İsrail ordusunun aylardır süren saldırıları devam eden ederken, Batı Şeria'da düzenlenen baskınlarda 14 Filistinli daha gözaltına alındı. 7 Ekim'den bu yana toplam gözaltına sayısı ise 8 bin 890'a yükseldi.