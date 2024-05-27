İsrail ordusu Gazze'de katliama devam ediyor...
7 Ekim'den bu yana süren saldırıların şiddeti her geçen gün artarken, insanlar canice öldürülüyor.
Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti'nden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü ifade edildi.
14 Filistinli daha gözaltına alındı
Son 24 saatte İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha, Ramallah, El Halil ve Cenin kentlerinde aralarında çocuk ve eski tutukluların da bulunduğu en az 14 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.
Askerlerin, baskınlarda Filistinlilerin evlerini tahrip ettiği ve onlara kötü muamelede bulunduğu aktarıldı.
Toplam gözaltı sayısı 8 bin 890'a çıktı
İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 8 bin 890'a çıktı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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