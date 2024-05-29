İsrail saldırıları nedeniyle Refah'taki sahra hastanesi tahliye edildi Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun acımasız saldırılarında büyük hasar gören Refah'taki sahra hastanesinin tahliye edildiğini açıkladı.

AA

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana tam abluka altına aldığı Gazze'de katliam devam ediyor.

Filistin Kızılayı'nın X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son günlerde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladığı Refah kentindeki sahra hastanesine ilişkin bilgi verildi.

Hastane tahliye edildi

Kızılay bünyesinde faaliyet gösteren Kudüs Sahra Hastanesi'nin dün, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Mevasi bölgesinin Refah'ta kalan kısmından, Han Yunus kentinde kalan kısmına taşındığı belirtildi.

Açıklamada; İsrail ordusunun, hastanenin çevresini savaş uçakları ve topçu atışlarıyla hedef aldığı, bölgeye sığınanları da zorla yerinden ettiği aktarıldı.

Faaliyet gösteren hastane kalmadı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı dün, Refah'ta Tel Sultan Doğum Hastanesi dışında faaliyet gösteren hastane kalmadığını duyurdu.

Han Yunus ile Refah kentlerine uzanan Mevasi bölgesi, İsrail ordusunun göçe zorladığı Filistinlilere gitme çağrısı yaptığı sözde güvenli bölgeler arasında yer alıyordu.

İki bölgeye ayrılmış Mevasi'nin Han Yunus'taki kısmı, kentin güneybatısında kalırken Deyr el-Belah kentinin yakınlarına kadar uzanıyor.

İsrail ordusu, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Refah'ta saldırıları durdurması kararına rağmen kentteki saldırılarını sürdürüyor.

Saldırıların durdurulmasına yönelik çağrı yapıldı

BM'nin yargı organı UAD, 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetti.

İsrail ordusunun, dün Refah kentinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu ve daha önce "güvenli" olduğunu iddia ettiği Mevasi'de çadırları hedef alan saldırısında 21 Filistinli hayatını kaybetmiş, 10'u ağır 64 kişi yaralanmıştı.

İsrail'in Refah kentinde zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin çadır kampına 26 Mayıs'ta düzenlediği saldırıda da 45 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Kampa düzenlenen saldırılarda en az 200 kişi öldü

Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İletişim Direktörü Juliette Touma, İsrail'in kampa düzenlediği saldırıda can kaybının en az 200 olduğunu açıklamıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)