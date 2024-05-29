İsrail saldırılarında Filistin Kızılayı çalışanı hayatını kaybetti Filistin Kızılayı'nın yaptığı açıklamaya göre İsrail saldırılarında 1 sağlık çalışanı hayatını kaybederken, 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda ölen çalışanların sayısı 30'a yükseldi.

DHA

İsrail ordusu, aylardır süren saldırılarına devam ediyor.

7 Ekim'den bu yana saldırı artında olan Filistin halkının durumu gün geçtikçe daha acı bir hal alıyor.

Hedef gözetmeksizin Gazze'yi bombalayan İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin büyük bir kısmı kadınlar ve çocuklardan oluşuyor.

Sağlık personeli hayatını kaybetti

Son olarak Filistin Kızılayı (PRCS), İsrail'in bir kampa saldırısı sonucunda bir sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini duyurdu.

"PRCS personeli arasındaki toplam şehit sayısı 30'a ulaştı"

PRCS dün yaptığı açıklamada, “PRCS Kudüs Hastanesi çalışanı Issam Rouhi Mohammed Aqel öldürüldü. Bu olay, dün gece merkezi valilikteki Al-Bureij mülteci kampındaki evinin hedef alınmasından dolayı oldu. Böylece PRCS personeli arasındaki toplam şehit sayısı 30'a ulaştı; bunlardan 17'si insani görevini yerine getirirken öldürüldü.” dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)