İsrail'de parlamento anlaştı! Savaş kabinesi kuruluyor İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve muhalefet lideri Benny Gantz'in anlaşmasıyla kurulan savaş kabinesinde savaşla ilgili olmayan herhangi bir karar almayacak.

İHA

Hamas-İsrail çatışmaları sürüyor.

İsrail, Gazze'yi ablukaya alırken tüm gücüyle saldırma kararı aldı.

Bu kapsamda siyasette de buna yönelik adımlar atılıyor.

Savaş kabinesi kuruluyor

Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’e yönelik başlattığı saldırıların ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve muhalefet liderlerinden eski Savunma Bakanı Benny Gantz, “acil durum hükümeti” konusunda anlaşmaya vardı.

Savaş dışında karar almayacak

Kurulacak hükümet, savaşla ilgili olmayan herhangi bir karar almayacak.

Hamas’a karşı saldırıları yönetecek olan savaş kabinesinde ise Başbakan Netanayhu, muhalefet lideri Gantz ve Savunma Bakanı Yoav Gallant yer alacak.

Muhalefet liderlerinden Yair Lapid ise acil durum hükümetine katılmazken, kendisi için savaş kabinesinde bir pozisyon açık bırakıldı.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim’de sabah saatlerinde İsrail'e yönelik “Aksa Tufanı Operasyonu” başlatmış, İsrail ise “Demir Kılıçlar Operasyonu”yla karşılık vermişti. Çatışmalarda şu ana kadar Filistin tarafında bin 55 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 184 kişi de yaralandı. İsrail tarafından ise bin 200 kişi hayatını kaybetti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)