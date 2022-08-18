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- İsrail'in saldırısıyla yaralanan Filistinli kardeşler Ankara'ya getirildi
İsrail'in saldırısıyla yaralanan Filistinli kardeşler Ankara'ya getirildi
Gazze'de yaralanan Filistinli iki kardeş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Kahire'den Ankara'ya getirildi. Yaralı çocuklar şehir hastanesinde tedavi altına alındı.
- 18.08.2022 - 15:08
İşgalci İsrail askerleri, Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor...
Çocukları da hedef alan İsrail ordusu, Cebaliye'ye füze saldırısı düzenledi.
İki kardeş yaralandı
Saldırının ardından 11 yaşındaki Rahaf ve 13 yaşındaki Muhammed Halil Salman şarapnel parçalarıyla yaralandı.
İsrail'in saldırısıyla yaralanan Filistinli kardeşler Ankara'ya getirildi VİDEO
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi
İki kardeşin yaralanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi.
İHA'nın aktarımına göre; tedavi edilmek üzere Kahire'den Türkiye'ye getirilen iki kardeş, gece saat 01.00'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.
Şehir hastanesine sevk edildiler
Ardından Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Ankara’ya getirilen yaralı çocuklar, Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.