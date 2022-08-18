Petrol
94.9
1.33%
Euro
18.4276
0.83%
Dolar
18.0798
0.73%
Altın
1.028
1.14%
Borsa
3004
0.80%
Bitcoin
428.520
0.37%
BTXN Coin
6.06
-1.62%
Bitexen
31ºC
İstanbul
Güneşli 31 C

    İsrail'in saldırısıyla yaralanan Filistinli kardeşler Ankara'ya getirildi

    Gazze'de yaralanan Filistinli iki kardeş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Kahire'den Ankara'ya getirildi. Yaralı çocuklar şehir hastanesinde tedavi altına alındı.
    • 18.08.2022 - 15:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İsrail'in saldırısıyla yaralanan Filistinli kardeşler Ankara'ya getirildi

    İşgalci İsrail askerleri, Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor...

    Çocukları da hedef alan İsrail ordusu, Cebaliye'ye füze saldırısı düzenledi.

    İki kardeş yaralandı

    Saldırının ardından 11 yaşındaki Rahaf ve 13 yaşındaki Muhammed Halil Salman şarapnel parçalarıyla yaralandı.

    İsrail'in saldırısıyla yaralanan Filistinli kardeşler Ankara'ya getirildi VİDEO

    İsrail in saldırısıyla yaralanan Filistinli kardeşler Ankara ya getirildi #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

    İki kardeşin yaralanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi.

    İHA'nın aktarımına göre; tedavi edilmek üzere Kahire'den Türkiye'ye getirilen iki kardeş, gece saat 01.00'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

    İsrail in saldırısıyla yaralanan Filistinli kardeşler Ankara ya getirildi #2

    Şehir hastanesine sevk edildiler

    Ardından Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Ankara’ya getirilen yaralı çocuklar, Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

    İsrail in saldırısıyla yaralanan Filistinli kardeşler Ankara ya getirildi #3

    İsrail in saldırısıyla yaralanan Filistinli kardeşler Ankara ya getirildi #4

    İsrail in saldırısıyla yaralanan Filistinli kardeşler Ankara ya getirildi #5

    İsrail in saldırısıyla yaralanan Filistinli kardeşler Ankara ya getirildi #6


    İlginizi Çekebilir

    'Fransa, teröristlere silah yardımı yaptı'
    Dünya

    'Fransa, teröristlere silah yardımı yaptı'

    Galatasaray, Hanche Olsen ile anlaştı
    Transfer dosyası

    Galatasaray, Hanche Olsen ile anlaştı

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir