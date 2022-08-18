Gazze'de yaralanan Filistinli iki kardeş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Kahire'den Ankara'ya getirildi. Yaralı çocuklar şehir hastanesinde tedavi altına alındı.

İşgalci İsrail askerleri, Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor...

Çocukları da hedef alan İsrail ordusu, Cebaliye'ye füze saldırısı düzenledi.

İki kardeş yaralandı

Saldırının ardından 11 yaşındaki Rahaf ve 13 yaşındaki Muhammed Halil Salman şarapnel parçalarıyla yaralandı.

İsrail'in saldırısıyla yaralanan Filistinli kardeşler Ankara'ya getirildi VİDEO



Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

İki kardeşin yaralanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi.

İHA'nın aktarımına göre; tedavi edilmek üzere Kahire'den Türkiye'ye getirilen iki kardeş, gece saat 01.00'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Şehir hastanesine sevk edildiler

Ardından Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Ankara’ya getirilen yaralı çocuklar, Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.