İsrailli bakana suikast haberinde Türkiye'nin adının geçmesine DMM'den açıklama geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin NSosyal hesabından İsrail'de bazı medya kuruluşlarında yer alan İsrailli bir bakana yönelik suikast planı haberinde Türkiye'nin adının geçmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail'de bazı medya kuruluşlarında yer alan İsrailli bir bakana yönelik suikast planı haberinde ülkemizin adının geçmesi Türkiye'ye karşı yürütülen maksatlı bir dezenformasyon faaliyetinin ürünüdür" ifadesi kullanıldı.

"AMAÇLARI TÜRKİYE'NİN FİLİSTİN POLİTİKASINA ZARAR VERMEK"

İsrail basınına yeni bir gelişme olarak servis edilen konunun aslında bundan 8 ay önce yaşanan bir olayla ilişkili olduğunun bilindiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi: