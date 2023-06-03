İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 30 kente Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 30 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Ankara ve İzmir valilikleri kuvvetli sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.

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Haziran ayına giriş yapmamıza rağmen Türkiye'de yağışlı havanın etkisi devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ülkenin batı ve orta kesimindeki 30 şehrimize sarı kodlu uyarı geldi, gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.

Vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Sarı alarm verilen iller şöyle sıralandı:

Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Düzce, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Sinop, Uşak, Yalova, Zonguldak

Ankara ve İzmir'e kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara Valiliği'nden vatandaşlara şu uyarı yapıldı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre 3 Haziran 2023 Cumartesi günü ilimiz genelinde gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde devam etmekte olan gök gürültülü sağanak yağışların 03.06.2023 Cumartesi günü İzmir'in Kemalpaşa, Tire, Torbalı, Bayındır, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.