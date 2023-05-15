İstanbul, Ankara ve İzmir'de oyların dağılımı Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için üç büyükşehirde tüm sandıklar açıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul, Ankara ve İzmir genelinde oyların cumhurbaşkanı adayları ve partilere dağılımı belli oldu.

ensonhaber.com

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.

Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.

Oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi.

Oyların cumhurbaşkanı adayları ve partilere göre dağılımı

Cumhurbaşkanlığı için 3 aday, milletvekili genel seçimleri için 24 siyasi parti ve 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı.

İstanbul, Ankara ve İzmir genelinde ilk gelen kesin olmayan sonuçlara göre açılan sandık sayısı ve oyların cumhurbaşkanı adayları ve partilere göre dağılımı belli oldu.

İstanbul

Buna göre İstanbul’da açılan sandık sayısı ve oy oranları şöyle:

Açılan Sandık: %100

Recep Tayyip Erdoğan: %46,69

Kemal Kılıçdaroğlu: %48,55

Sinan Oğan: %4,51

İstanbul geneli milletvekili seçim sonuçları:

1. Bölge / Açılan Sandık: %99,98

Cumhur İttifakı: %44,68

Millet İttifakı: %39.49

Emek ve Özgürlük İttifakı: %10.95

Ata İttifakı: %2.90

Sosyalist Güç Birliği: %0.26

2. Bölge / Açılan Sandık: %100,00

Cumhur İttifakı: %48.51

Millet İttifakı: %35.09

Emek ve Özgürlük İttifakı: %11.15

Ata İttifakı: %3.04

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0.26

3. Bölge / Açılan Sandık: %100,00

Cumhur İttifakı: %46.23

Millet İttifakı: %34.30

Emek ve Özgürlük İttifakı: %14.38

Ata İttifakı: %2.86

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0.27

Ankara

Ankara’da da sandıkların tamamı açıldı. Ankara geneli cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları:

Açılan Sandık: %100

Recep Tayyip Erdoğan: %46,00

Kemal Kılıçdaroğlu: %47,31

Sinan Oğan: %6,39

Ankara geneli milletvekili seçim sonuçları:

1. Bölge / Açılan Sandık: %100,00

Millet İttifakı: %54.54

Cumhur İttifakı: %36.01

Emek ve Özgürlük İttifakı: %4.15

Ata İttifakı: %3.16

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0.41

2. Bölge / Açılan Sandık: %100,00

Cumhur İttifakı: %58.60

Millet İttifakı: %32.18

Ata İttifakı: %3.68

Emek ve Özgürlük İttifakı: %3.63

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0.16

3. Bölge / Açılan Sandık: %100,00

Cumhur İttifakı: %47.32

Millet İttifakı: %41.62

Emek ve Özgürlük İttifakı: %5.18

Ata İttifakı: %3.85

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0.18

İzmir

İzmir’de de sandıkların tamamı açıldı ve sayım işlemi tamamlandı.

İzmir geneli Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları:

Recep Tayyip Erdoğan: % 31,48

Muharrem İnce: % 0,48

Kemal Kılıçdaroğlu: % 63,29

Sinan Oğan: % 4,76

İzmir Milletvekili genel seçimi sonuçları:

1. Bölge / Açılan Sandık: %100,00

Millet İttifakı: %53.79

Cumhur İttifakı: %31.69

Emek ve Özgürlük İttifakı: %9.08

Ata İttifakı: %2.57

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0.52

2. Bölge / Açılan Sandık: %100,00

Millet İttifakı: %50.91

Cumhur İttifakı: %32.20

Emek ve Özgürlük İttifakı: %11.45

Ata İttifakı: %2.62

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0.34