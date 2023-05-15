İstanbul, Ankara ve İzmir'de oyların dağılımı

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.
Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.
Oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi.
Oyların cumhurbaşkanı adayları ve partilere göre dağılımı
Cumhurbaşkanlığı için 3 aday, milletvekili genel seçimleri için 24 siyasi parti ve 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı.
İstanbul, Ankara ve İzmir genelinde ilk gelen kesin olmayan sonuçlara göre açılan sandık sayısı ve oyların cumhurbaşkanı adayları ve partilere göre dağılımı belli oldu.
İstanbul
Buna göre İstanbul’da açılan sandık sayısı ve oy oranları şöyle:
Açılan Sandık: %100
Recep Tayyip Erdoğan: %46,69
Kemal Kılıçdaroğlu: %48,55
Sinan Oğan: %4,51
İstanbul geneli milletvekili seçim sonuçları:
1. Bölge / Açılan Sandık: %99,98
Cumhur İttifakı: %44,68
Millet İttifakı: %39.49
Emek ve Özgürlük İttifakı: %10.95
Ata İttifakı: %2.90
Sosyalist Güç Birliği: %0.26
2. Bölge / Açılan Sandık: %100,00
Cumhur İttifakı: %48.51
Millet İttifakı: %35.09
Emek ve Özgürlük İttifakı: %11.15
Ata İttifakı: %3.04
Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0.26
3. Bölge / Açılan Sandık: %100,00
Cumhur İttifakı: %46.23
Millet İttifakı: %34.30
Emek ve Özgürlük İttifakı: %14.38
Ata İttifakı: %2.86
Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0.27
Ankara
Ankara’da da sandıkların tamamı açıldı. Ankara geneli cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları:
Açılan Sandık: %100
Recep Tayyip Erdoğan: %46,00
Kemal Kılıçdaroğlu: %47,31
Sinan Oğan: %6,39
Ankara geneli milletvekili seçim sonuçları:
1. Bölge / Açılan Sandık: %100,00
Millet İttifakı: %54.54
Cumhur İttifakı: %36.01
Emek ve Özgürlük İttifakı: %4.15
Ata İttifakı: %3.16
Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0.41
2. Bölge / Açılan Sandık: %100,00
Cumhur İttifakı: %58.60
Millet İttifakı: %32.18
Ata İttifakı: %3.68
Emek ve Özgürlük İttifakı: %3.63
Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0.16
3. Bölge / Açılan Sandık: %100,00
Cumhur İttifakı: %47.32
Millet İttifakı: %41.62
Emek ve Özgürlük İttifakı: %5.18
Ata İttifakı: %3.85
Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0.18
İzmir
İzmir’de de sandıkların tamamı açıldı ve sayım işlemi tamamlandı.
İzmir geneli Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları:
Recep Tayyip Erdoğan: % 31,48
Muharrem İnce: % 0,48
Kemal Kılıçdaroğlu: % 63,29
Sinan Oğan: % 4,76
İzmir Milletvekili genel seçimi sonuçları:
1. Bölge / Açılan Sandık: %100,00
Millet İttifakı: %53.79
Cumhur İttifakı: %31.69
Emek ve Özgürlük İttifakı: %9.08
Ata İttifakı: %2.57
Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0.52
2. Bölge / Açılan Sandık: %100,00
Millet İttifakı: %50.91
Cumhur İttifakı: %32.20
Emek ve Özgürlük İttifakı: %11.45
Ata İttifakı: %2.62
Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0.34