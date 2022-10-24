İstanbul Arel Üniversitesi neden çöktü? İstanbul Arel Üniversitesi kampüsleri nerede?

İstanbul Arel Üniversitesi neden çöktü? İstanbul Arel Üniversitesi kampüsleri nerede?

İstanbul Arel Üniversitesi'nde yaşanan çökmenin sebebi merak edildi. Üniversitenin kampüslerinin yeri de sorgulananlar arasında yer aldı. Peki İstanbul Arel Üniversitesi neden çöktü?

İstanbul Arel Üniversitesi'nin nede çöktüğü pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Önceki gün 16:00 sıralarında yaşanan olayda İstanbul Arel Üniversitesi binasının bir kısmında çökme yaşandı. Öğrencilerin tahliye edildiği olayın sebebi merak ediliyor. Peki İstanbul Arel Üniversitesi neden çöktü?

İstanbul Arel Üniversitesi neden çöktü?

16.00 sıralarında Sefaköy'de yer alan Arel Üniversitesi kampüsünde çökme meydana geldi. Üniversitenin hemen yanında yapılan bir inşaatın istinat duvarının çökmesi binada göçük oluştuğu öğrenildi. Üniversite binası ve çevresinde bulunan binalar tedbir sebebiyle boşaltılırken ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bölgede istinat duvarını doldurmak için hafriyat çalışmaları devam etmekte. Ancak üniversite tedbir amaçlı bir süreliğine uzaktan eğitime geçmiş durumda. Olay yerini incelemek amacıyla gelen Arel Üniversitesi Rektörü Ercan Yegez ise, binaya girişin şu anda yasaklandığı ifade etti ve "Her türlü çaba sergileniyor, şu anda bekliyoruz." dedi.

Çökme sonrası 6 binadaki 128 dairede yaşayan vatandaşlar ile bir yurt binasındaki 71 öğrenciyi tahliye edildi. Tahliye edilenler, belediyeye ait otobüsler ile hotellere yollandı. Olay yerinde ekiplerin çalışmaları ise halen sürmekte.

İstanbul Arel Üniversitesi kampüsleri nerede?

Üniversitenin kampüslerinin yerleri de sorgulananlar arasında yer aldı. Sefaköy ve Tepekent olmak üzere iki yerleşkede eğitim verilirken, Meslek Yüksek Okulu Sefaköy yerleşkesinde, Fakülteler, Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Yabancı Diller Yüksek Okulu Tepekent yerleşkesinde de eğitim verilmektedir.