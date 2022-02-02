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    İstanbul barajlarında doluluk oranı 56,13

    Karların erimesinin ardından beklenilen seviyede olmasa da, yükseliş gerçekleşti. Son alınan bilgiye göre 56,13 oranına yükselen doluluk oranının 10 gün içindeki artışı 2,02 olarak belirlendi.
    • İHA
    • 02.02.2022 - 13:05
    • Güncelleme : 02.02.2022 - 13:07
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    İstanbul barajlarında doluluk oranı 56,13

    Tarihinin en yoğun karlı günlerini geride bırakan İstanbul'da baraj doluluk oranı yükseliyor.

    Baraj sularının azalmasıyla geçtiğimiz dönemlerde alarm veren İstanbul'da 24 Ocak günü baraj doluluğu 54,11 olarak ölçülmüştü.

    10 GÜNDE 2,02 ORANINDA ARTIŞ

    An itibarıyla ise barajların doluluk oranı 56,13 seviyesine yükseldi.

    Bu kapsamda ise son 10 gündeki artış yüzde 2,02 olarak kayıtlara geçti.

    İstanbul barajlarında doluluk oranı 56,13 #1

    İstanbul barajlarında doluluk oranı 56,13 #2

    İstanbul barajlarında doluluk oranı 56,13 #3


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