Haberler

Gündem Haberleri

İstanbul barajlarında doluluk oranı 56,13

İstanbul barajlarında doluluk oranı 56,13

Karların erimesinin ardından beklenilen seviyede olmasa da, yükseliş gerçekleşti. Son alınan bilgiye göre 56,13 oranına yükselen doluluk oranının 10 gün içindeki artışı 2,02 olarak belirlendi.