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    İstanbul barajlarında su seviyesi arttı

    Aralık ayının başında yüzde 40 seviyelerine inen doluluk oranı yağışların ardından yüzde 48,06 olarak ölçüldü.
    • İHA
    • 22.12.2021 - 10:45
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    İstanbul barajlarında su seviyesi arttı

    İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışların ardından barajlardaki doluluk seviyesi artmaya devam ediyor.

    Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, Mega kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 50'ye yaklaştı.

    SU SEVİYESİ YÜZDE 48,06'YA YÜKSELDİ

    Aralık ayı başında yüzde 40'lara gelen su seviyesi yaklaşık yağışlarla beraber yüzde 8 oranında artarak 48,06 seviyesine çıktı

    İstanbul barajlarında su seviyesi arttı #1

    İstanbul barajlarında su seviyesi arttı #2

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