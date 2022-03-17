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    İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 85'i geçti

    Günlerce etkisini gösteren kar yağışları İstanbul barajlarını doldurdu. İSKİ verilerine göre doluluk oranı yüzde 85'in üzerinde ölçüldü.
    • İHA
    • 17.03.2022 - 10:31
    • Güncelleme : 17.03.2022 - 10:36
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    İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 85'i geçti

    Bir dönem kuraklıkla boğuşan barajlardan sevindirici oran belirlendi.

    İstanbulluları korkutan 'İstanbul'un suyu bitiyor' alarmı verilirken, mevsim gereği etki gösteren yağışlar çaresiz durumun önüne geçti.

    İstanbul'da hafta başında etkisini kaybeden kar yağışının ardından barajlardaki doluluk seviyesi artmaya devam ediyor.

    YÜZDE 85'İ GEÇTİ

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 85,3 olarak ölçüldü.

    Kazandere ve Istrancalar barajların da ise yüzde 100 olduğu görüldü.

    İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 85 i geçti #1


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