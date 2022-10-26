İstanbul Barosu'nda devir teslim töreni düzenlendi

144 yıllık kurulun ilk kadın başkanı seçilen Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu başkan adayı avukat Filiz Saraç bugün düzenlenen devir teslim töreniyle görevi eski başkan Mehmet Durakoğlu'ndan devraldı.

Avukat Filiz Saraç, İstanbul Barosu'nun 144 yıllık tarihinde bir ilke imza attı.

Geçtiğimiz hafta sonu gerel kurulda İstanbul Barosu başkanlığı seçimi yapıldı.

9 adayın yarıştığı seçimde, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu başkan adayı avukat Filiz Saraç, İstanbul Barosu'nun ilk kadın başkanı seçildi.

Görevi devraldı

Merkez binasında bugün devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Saraç, eski başkan Mehmet Durakoğlu'ndan görevi devraldı.

DHA'nın aktarımına göre; törene eski ve yeni yönetim kurulu üyeleri, ilçe temsilcileri ve baro üyeleri katıldı.

"Bu başarı hepimize ait"

Görevini devreden eski Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, ilk kez bir kadın başkan seçilmiş olmasının gururunu yaşadıklarını ifade ederek, "Özellikle kadın cinayetlerinin çoğaldığı bir dönemde, o mücadeleyi fiilen yapan, o alanda örgütlenmiş olan bir kurumsallık olarak, şimdi kendi kurumunun başına da bir kadın getiriyor olmak nedeniyle, ne kadar övünse ne kadar gurur duysa azdır diye düşünüyorum. Bu başarı hepimize ait, bu başarı meslektaşlarımıza ait, bu nedenle gerçekten de bu başarıya ortak olan olmayan bütün meslektaşlarımıza, özellikle giden bir baro başkanı olarak teşekkür etmek istiyorum. Tarihe bunu yazdırdıkları için teşekkür ediyorum." dedi.

"İstanbul Barosu, tüm meslektaşlarımızın barosudur"

İstanbul Barosu'nun yeni Başkanı Filiz Saraç konuşmasında, "Baro Başkanımız Avukat Mehmet Durakoğlu başta olmak üzere, önceki dönem yönetim kurulu, disiplin kurulu ve denetleme kurulu üyelerimize Türkiye Barolar Birliği delegelerimize, baromuza bugüne kadar verdikleri emek için ayrı ayrı teşekkür ederiz. İstanbul Barosu, tüm meslektaşlarımızın barosudur. Hep birlikte yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü ve adalet için mesleğimizin ve meslektaşlarımızın sorunlarının çözümü için mücadeleye devam edeceğiz." diye konuştu.

Tören sonrası tüm avukatlar sahneye çıkarak hatıra fotoğrafı çektirdi.





