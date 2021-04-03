İnşaat molozlarını güpegündüz boş araziye atan şahıs kameraya yakalandı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde boş bir araziye gelen 34 GB 2221 plakalı minibüs sürücüsü, bagajdaki moloz dolu çuvalları tek tek araziye attı.

Sürücü bir süre sonra ise hiçbir şey olmamış gibi aracına binip, bölgeden uzaklaştı.

Yaşanan o anlar çevredeki bir vatandaş tarafından görüntülenirken, ihbar üzerine şüpheli sürücü ile ilgili çalışma başlatıldığı öğrenildi.

İstanbul Beylikdüzü'nde boş araziye moloz atan sürücü

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