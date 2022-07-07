İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 7 Temmuz 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?İşte 7 Temmuz Perşembe İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 7 Temmuz Perşembe 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 7 Temmuz Perşembe İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

7 Temmuz hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

Arnavutköy

NO: 23964550

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 07/07/2022 00:00:00 - 07/07/2022 01:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23964552

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah ILGAZ sk bölgelerinde 07/07/2022 01:30:00 - 07/07/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 24021317

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah BUKLE, MEŞELİK, OTLUKBELİ, TAYAKADIN-YASSIÖREN sk / TAYAKADIN mah ADIM, AKINCILAR, AKSOY, ARABACILAR, ARKADAŞ, ARMAĞAN, ASUDE, ATILGAN, AYKUT, BAĞLAR SIRTI, BELİZ, BERAT, BEYAZ ZAMBAK, BEZİRGAN, BUKLE, BUĞDAY, BUĞRAHAN, CEPHANELİK, CEPHANELİK ÜSTÜ, DEMİR ALİ, FATİH, FERAY, FİKRET BEY, GÜLBAHAR, HAVUZLU EVLER, KALKANDERE, KARANFİL, KESEBİR, KIRÇİÇEĞİ, KUDRET, KÖYİÇİ, MALATYALILAR, MAVİ, MEZARLIK ARKASI , MUŞLULAR, NESLİHAN, OLGUN ÇIKMAZI, ORTAKLAR, OĞUZTÜRK, PINARBAŞI, REHBER, SUDE, TAYAKADIN-TERKOS, TAYAKADIN-YASSIÖREN, TAYAKADIN-ÇİLİNGİR, ULUKAAN, YAĞMUR, YELDEĞİRMENİ, YUNUS, ÇAMOLUK , ÖZGE, İBRAHİM AĞA, İNİŞ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1407/1. sk bölgelerinde 07/07/2022 09:00:00 - 07/07/2022 10:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 24022316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah ALAYBEYİ, TERKOS-KARABURUN sk / DURUSU mah DARI ALİ, DR. AHMET DAĞLAR, DURUSU-YENİKÖY, DİLŞAT, FERHAT TOKER, FIRINCI CEMAL, HAMİT ONBAŞI, TERKOS-KARABURUN, TEVFİKAĞA, YENİKENT, ZÜLFİKAR, ÖZLÜ sk / TAYAKADIN mah ACAR, AKYEL, BEYHAN, BEYZA, BEŞVANA, KARACA, KEBİR, MURAT, MUSA AVCI , SERHAN, SEVİM, SİNEM, TAYAKADIN-TERKOS sk / TERKOS mah DURUSU-YENİKÖY sk / YENİKÖY mah ACARER, ACARKAN, AKDAMLA, ALAGEYİK, ALTAY, ARSLAN, ASMA, ATLAS, ATMACA, AYDEDE, BAHADIR, BALİBEY , BEYAZ LALE, BEYLİKOVA, BILDIRCIN, CABİR ALİ , CANDAN, CEVAHİR, DAR, DENİZ, DERYA, DOĞUŞ, DURUSU-YENİKÖY, DİKKAYA, ECE, EKİM, FERHAT TOKER, FINDIK, FIRINCI CEMAL, GELİNCİK, GÖKALP, GÜMÜŞ, GÜRGENLİK, GÜVERCİN, HİDAYET, HİLİM, KANARYA, KAPLAN, KARAAĞAÇ, KARAYEL, KAYA, KAYIN, KINALIKUZU, KIRMIZI KARANFİL, KIRMIZI LALE, KUBİLAY, KUĞU, KİRAZLI, LALAPAŞA, LALEZADE, LERZAN, LEYLEK, MADEN YOLU, MARTI, MEŞRUTİYET, MİMOZA, NAR, NASİP, NAZ, NAZİK, NEŞE, NURTEPE, OKUR, ORKİDE, ORMANCI, PALAMUT, PANAYIR, PELİKAN, PEMBE GÜL, PEMBE KARANFİL, POYRAZ, REYYAN, RÜZGARLI, SAHİL, SAKA, SARI KARANFİL, SARI LALE, SARIGÜL, SEDEF, SELVİ, SULTAN, SÖĞÜT, SÜLÜN, TALATPAŞA, TAŞELİ, TEVFİKAĞA, ULUÇAY, UZAK ÇEŞME, VEZİR, YENİKÖY, YILMAZ, YÜKSEL, ZİRVE, ÇULLUK, ÖZGÜRLÜK, ÖZYUVA, ÜZÜMLÜ, İĞDE, İŞLER, ŞAFAK sk bölgelerinde 07/07/2022 11:00:00 - 07/07/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 24010656

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -DURSUNKÖY mah sk / YASSIÖREN mah sk bölgelerinde 07/07/2022 12:00:00 - 07/07/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ ELETRİK KESİNTİSİ SORGULA

AYEDAŞ ELEKTİRİK KESİNTİSİ SORGULA