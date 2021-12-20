Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul-Erivan arasındaki uçuşların önümüzdeki günlerde başlayacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Görüşmenin ardından Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Malezyalı mevkidaşı ile kameraların karşısına geçti.

Önemli açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, Emenistan ile normalleşme sürecine değindi.

"İSTANBUL-ERİVAN UÇUŞLARI BAŞLIYOR"

Türkiye'nin bölgenin istikrarı doğrultusunda güven artırıcı adımlar attığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Doğrudan temasların başlaması için karşılıklı özel temsilcilerimizi atadık, görevlendirdik. En kısa zamanda özel temsilcilerimiz bir araya gelecek. Yine daha önce Atlas Global şirketi piyasadan çekilinceye kadar uçuyordu. Şimdi bazı şirketlerin İstanbul-Erivan arasında uçuş talepleri oldu. Hem Ermenistan tarafından hem Türkiye tarafından. Ulaştırma Bakanlığımız Sivil Havacılık Kurumumuz ile beraber bunları değerlendiriyoruz. Bazı şirketler uçuşlara önümüzdeki günlerde başlayacak." ifadelerini kullandı.

İstanbul-Erivan uçuşları yakında başlayacak ViDEO

Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu adımları Azerbaycan'la istişare içinde attığının altını çizerek, "Arzumuz, Güney Kafkasya'da istikrar ve huzurun tam olarak yerleşmesi. Ayrıca, ülkeleri birbirine bağlayan ve ekonomik kalkınmaya büyük katkı sağlayacak demir yolu ve kara yolu projelerinin, Zengezur projesi dahil, hayata geçmesidir. Bu projelere, Türkiye olarak elimizden gelen desteği vereceğiz." diye konuştu.

