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    İstanbul güne yağmurla uyandı: Trafik yüzde 58'e ulaştı

    Haftanın ilk iş gününde araçlarıyla işe gitmek isteyen sürücüler, yağmur nedeniyle D-100 kara yolu üzerinde yoğunluk oluşturdu.
    • 15.08.2022 - 10:09
    • Güncelleme : 15.08.2022 - 10:17
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    İstanbul güne yağmurla uyandı: Trafik yüzde 58'e ulaştı

    İstanbul'a beklenen yağmur geldi...

    Megakent için dün öğle saatlerinde Valilik, AFAD ve AKOM tarafından şiddetli yağış uyarısı verildi.

    Vatandaşlar uyarıldı

    Bu kapsamda vatandaşlar su baskını, şiddetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

    Öte yandan kentte etkili olan yağmur nedeniyle trafik de durma noktasına geldi.

    İstanbul güne yağmurla uyandı: Trafik yüzde 58 e ulaştı #1

    Trafik yoğunluğu yüzde 58

    İHA'nın aktarımına göre; haftanın ilk iş gününde etkili olan yağmur, D-100 karayolunda araçlara zor anlar yaşattı.

    İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre yoğunluğun yüzde 58’e ulaştığı görüldü.

    İstanbul güne yağmurla uyandı: Trafik yüzde 58 e ulaştı #2

    İstanbul güne yağmurla uyandı: Trafik yüzde 58 e ulaştı #3


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